Les sifflets à l’encontre de Neymar ont beaucoup fait parler, et plusieurs médias, comme l’Equipe, ont expliqué qu’ils ont tout de même légèrement touché le Brésilien. Dans son émission Team Duga sur RMC Sport, Christophe Dugarry s’est exprimé sur ce sujet.

« Neymar touché parce qu’il a été sifflé ? Je suis désolé, mais je suis mort de rire. [...] Non mais c’est une blague, 40 ou 50 millions par an... Ok, que ça lui ait fait quelque chose. Fais moi une déclaration, montre à tes supporters que ça ne t’as pas touché, que tu es fort... », s’est exclamé l’ancien joueur des Bleus.