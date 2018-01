C’est peu dire que le pari de Ben Arfa, en choisissant de signer au PSG il y a un an et demi n’a pas réussi. Mis de côté par la nouvelle direction sportive incarnée par Antero Henrique au début de saison, le joueur français, âgé de 30 ans, a dû prendre son mal en patience. Si lui n’est pas monté au créneau pour se plaindre des méthodes utilisées par le club de la capitale, son avocat Jean-Jacques Bertrand s’en est chargé, interrogé par Le Monde.

« De façon ouverte, on lui a dit qu’il ne jouerait aucun match de la saison. Mais s’il partait, il ne faudrait pas oublier deux choses : sa destination et son contrat, auquel il faudrait mettre fin. En l’occurrence, Hatem n’a rien demandé : ni à partir, ni à ce qu’on mette fin à son contrat. (…) Dire à un joueur qu’il ne jouera pas de l’année, c’est faire péter les plombs à n’importe qui. Il a pris forcément sur lui pour ne pas mal réagir, comme on pouvait peut-être l’attendre de sa part. Hatem, à son niveau, c’est Neymar. C’est un artiste. On a envie de le voir jouer et on est donc frustré », a-t-il lancé. Un club aura-t-il l’envie, et les moyens financiers, de le relancer dès le mois de janvier ?