Ce vendredi midi, le Bayern Munich a officiellement annoncé l’arrivée de Niko Kovac pour les trois prochaines saisons sur le banc munichois. Une officialisation qui est restée en travers de la gorge de l’Eintracht Francfort actuel club de l’ancien défenseur central du Bayern. Ainsi, le directeur sportif de Francfort, Fredi Bobic a stigmatisé l’attitude du récent champion d’Allemagne dans le dossier Kovac.

« Que des informations aient fuité en si peu de temps - et certainement pas depuis Francfort - pour s’étaler sur la place publique, est très fâcheux, non professionnel et irrespectueux, » a ainsi confié l’ancien attaquant allemand. Ce dernier a également révélé que son entraîneur possédait une clause dans son contrat indiquant qu’en cas d’offre venant d’un top club européen, il pouvait quitter le club.