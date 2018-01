En manque de temps de jeu et de considération du côté du Paris Saint-Germain, Lucas a plié bagages et filé, à contre-coeur, du côté de Londres et de Tottenham. Si un joueur du PSG doit être affecté par ce départ, c’est bien le défenseur brésilien Marquinhos.

Les images doivent encore faire parler à travers la planète football... Un Marquinhos qui en fond en larmes devant les caméras de Canal Plus un dimanche soir, lorsqu’on lui demande de commenter la situation de son ami Lucas au PSG. Un ami auquel le défenseur parisien a souhaité adresser un message d’adieu émouvant sur les réseaux sociaux : « dribble les tous, comme je te le criais quand on jouait ensemble côté droit ! Et reviens de temps à autre à Paris pour manger des grillades, hein ! Que dieu bénisse ton chemin, je serai toujours ton supporter ! Je t’aime #tuvasêtreheureux, » a-t-il adressé à son ex-coéquipier.