Le gardien de but espagnol Iker Casillas a tenu à honorer son ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo. Dans un message sur Twitter, il a rappelé à quel point les adieux pouvaient " être douloureux ".

Ce n’est pas sans rappeler son propre départ de la Casa Blanca en 2016. Saint Iker a également remercié CR7 : « Merci pour ce que tu as fait pour un club que tu as rendu encore plus grand qu’il ne l’était déjà. Félicitation pour ton envie d’être le meilleur et d’y être parvenu. Bon courage dans ton nouveau défi. »