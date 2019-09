Avant-hier soir, face à la Lituanie, Cristiano Ronaldo est encore entré dans la légende et inscrivant un quadruplé. Quatre buts portant son total de réalisations avec le Portugal à 93, ce qui lui permet de se rapprocher du meilleur marqueur de tous les temps en sélection, l’Iranien Ali Daei (109). Un nouvel exploit qui ne surprend pas vraiment son ancien entraîneur au Real Madrid, José Mourinho

« Je ne suis pas surpris. A 34 ans il est au top, il joue dans une équipe top, avec des ambitions top. Rien ne me surprend parce que, génétiquement parlant, c’est un cas à étudier, pareil sur le plan psychologique. C’est un gars qui ne pense qu’à gagner, battre des records, réussir toujours plus de choses et c’est le meilleur. C’est vraiment un phénomène. Donc je ne suis pas du tout surpris », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Record.

