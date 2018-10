Kylian Mbappé a changé la dimension du Clasico, OM-PSG hier soir. En entrant en jeu à la 62e minute, le champion du monde français a fait vaciller la défense marseillaise et a fait gagner les Parisiens en inscrivant un but et en délivrant une superbe passe à Neymar sur le deuxième but. Une entrée fracassante qui a inspiré les twittos, encore une fois bluffé par la prestation du joueur.