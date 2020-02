Pour son premier match du tournoi de développement UEFA organisé en Turquie, l’Equipe de France U16 a largement pris le dessus sur l’Italie (5-2). À Antalya, sur le terrain du Mardan Sport Complex, la bande à Lionel Rouxel n’a pas fait dans le détail et a dominé de la tête et des épaules la rencontre.

Emmené par le talentueux milieu de terrain offensif de l’OL, Mohamed El Arrouch auteur d’un but et de trois passes décisives, et des attaquants nantais Clinton Nsiala Makengo et Edoly Lukoki Mateso auteurs d’un but chacun, la France a même mené 5-0 avant que le dénommé Tommaso Mancini ne sauve par deux fois l’honneur de l’Italie. Prochaine rencontre pour les Bleuets mercredi matin à 10h30 face au Paraguay.

La composition de l’Equipe de France U16 : Tom Mabon – William Mikelbrencis puis Therence Koudou (76e), Clinton Nsiala Makengo puis Ange Chiesa (73e), Kévin Mercier (cap.), Lucas Rousseau puis Dylan Sia (83e) – Brahim Traoré puis Nathan Buayi Kiala (63e), Yanis Chahid puis Kenan Toibidou (73e) , Mohamed El Arouch – Wilson Samaké puis Mouhamadou Diarra (63e), Edoly Lukoki Mateso puis Kévin Danois (83e), Badredine Bouanani puis Mahamadou Kanouté (63e)