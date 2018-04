C’est ce dimanche que la PFA (Professional Footballers’ Association) organise sa soirée annuelle de remise de trophées. En attendant de savoir qui de Mohamed Salah ou de Kevin De Bruyne sera élu joueur de la saison, l’équipe type a été dévoilée.

Il n’y a pas beaucoup de surprises puisque David De Gea (Manchester United) est présent dans le but. En défense, Kyle Walker (Manchester City) côtoie Jan Vertonghen (Tottenham), Nicolas Otamendi (Manchester City) et Marcos Alonso (Chelsea). David Silva (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City) et Christian Eriksen (Tottenham) forment un milieu à trois, derrière un trident offensif composé de Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) et Sergio Agüero (Manchester City).