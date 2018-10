Bouna Sarr s’est révélé la saison passée comme remplaçant de Sakai notamment. Avec les blessures des uns et des autres, il a finalement joué beaucoup de matches et est devenu l’une des idoles du Vélodrome grâce à son engagement sans faille et ses très bonnes performances. Le joueur a tout de même reconnu qu’il avait vécu un moment difficile il y a un an, lorsqu’il a concédé la faute qui a permis à Edinson Cavani de se procurer et de transformer le coup-franc égalisateur à la dernière seconde de OM-PSG (2-2). D’après Rudi Garcia, cet épisode a servi l’ancien Messin car après cela, il a réalisé une grande saison, à l’image de toute son équipe.

« Si on regarde plus globalement on a été pratiquement capable de battre le champion de France (l’an passé au Vélodrome, ndlr), une équipe taillée pour gagner la Ligue des Champions. Ça avait démontré qu’on était capable de faire de grandes choses. (...) Pour Bouna, c’est comme ça. On a une grosse occasion avec Morgan aussi (avant l’égalisation de Cavani, ndlr). Bouna il est parti, il est monté, il a fait des matches incroyables. Ce moment un peu dur l’a fait grandir. Et il continue de grandir. Ne lui dites pas trop fort, il va s’enflammer (sourire) », a expliqué le technicien phocéen en conférence de presse.