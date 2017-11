Si France Football avait récemment évoqué le rachat du club de Troyes, son président Daniel Masoni a démenti ce projet, ce mercredi, dans les colonnes de l’Est Eclair. Arrivé en 2009 dans l’Aube, le président de l’ESTAC fait le point sur le dossier et s’explique :

« J’ai toujours dit depuis 2 ans que si Troyes veut grandir, il doit trouver de nouveaux investisseurs, des actionnaires qui prendraient le contrôle total ou partiel du club. Avec moi seul à sa tête, on peut vivre mais sans faire de folie. Pour la Ligue 1, c’est compliqué. Je vais avoir 60 ans et j’aspire, à plus ou moins court terme, à passer la main. » D’après le quotidien, des contacts avec un fond d’investissement ont bien été noués mais aucune offre financière n’a été prise en considération. Le projet ne fait donc qu’émerger.