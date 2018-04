Victorieux 4-1 de la Roma, le FC Barcelone a frappé fort en quart de finale aller. Si Luis Suarez a enfin marqué en LdC, le reste des réalisations a été signé par… deux buts contre son camp. Pas une nouveauté pour le club catalan qui a bénéficié de 8 buts contre son camp cette saison dont 5 en Ligue des Champions !

Une statistique inédite qui fait du csc, le deuxième meilleur buteur du club en Ligue des Champions derrière Lionel Messi (6 buts). De là à dire que Messi, Suarez and Co tétanisent et traumatisent les défenseurs adverses, il n’y a qu’un pas…