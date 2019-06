Il est celui qui a changé le visage du football moderne sans pouvoir en profiter. Jean-Marc Bosman, 54 ans, a révolutionné le système des transferts au début des années 1990. L’arrêt Bosman permet en effet aux joueurs de football de circuler librement en Europe (pas de quotas) et surtout de pouvoir changer de club à l’issue d’un contrat sans qu’une indemnité de transfert soit réclamée. Après une grave dépression et divers problèmes, celui dont l’arrêt porte le nom vit très modestement. Le quotidien allemand Bild est allé à sa rencontre et lui a demandé s’il avait encore des amis dans le football.

La réponse a de quoi surprendre. « Un seul : Adrien Rabiot. L’an dernier, sa mère m’a appelé après avoir vu un documentaire sur moi, elle a aimé et elle voulait aider. Elle m’a rendu visite avec le frère d’Adrien et m’a donné 12 000 euros. C’était avant qu’Adrien ne se fasse sortir de l’équipe première, en décembre, parce qu’il ne voulait pas prolonger avec le PSG », a-t-il raconté.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10