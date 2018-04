Au micro de TV Globo, Daniel Alves (34 ans), vainqueur de la Coupe de la Ligue et de la Ligue 1 pour sa première saison au Paris SG, a évoqué le FC Barcelone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international brésilien (107 sélections, 7 réalisations) garde un souvenir ému de son passage en Catalogne. Au point de se dire prêt à y retourner dès demain si l’occasion se présentait !

« Le Barça, c’est chez moi. Il est impossible de dire que je n’y retournerais pas. Je retournerais au Barça demain s’il m’appelait. Je ne suis pas parti blessé... C’est faux. Je suis parti fâché parce que je crois que j’ai fait beaucoup de sacrifices pour construire une grande histoire au Barça et pour lui offrir des résultats inespérés. Je suis parti après avoir conquis 23 titres en 8 ans. Je les ai aidés à avoir des résultats et ils n’ont pas respecté mon histoire avec le club. Ils ont même voulu m’organiser un départ officiel et je leur ai dit : "non, parce qu’ici, c’est chez moi pour l’éternité". Alors, quand tu te considères chez toi quelque part, il n’y a pas de d’adieux. Comment faire ses adieux alors que tu vas y retourner ? », a-t-il lâché, relayé par Fox Sports. De quoi se faire du souci pour le PSG ?