Après l’Euro 2020, où 12 villes de pays différents accueillent la compétition, et celui de 2024, organisé en Allemagne, le championnat d’Europe 2028 pourrait bien avoir lieu en Europe de l’Est. Comme l’a révélé L’Équipe, la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce et la Serbie préparent une candidature commune pour organiser l’Euro 2028. « Nous entamons une action commune avec optimisme, un sourire, du sérieux, une prise de conscience de la réalité et en fait pour des jours meilleurs dans cette région qui inquiète habituellement le monde avec des informations négatives », a déclaré le vice-ministre grec des sports, Giorgos Vasiliadis.

Mais les quatre pays d’Europe de l’Est ne visent pas seulement l’Euro 2028, puisqu’ils souhaiteraient organiser la Coupe du monde 2030 en cas d’échec d’obtention de l’Euro 2028, où l’Espagne pourrait poser sa candidature. Pour le Mondial 2030, les Européens devront notamment faire face au quatuor Argentine-Chili-Paraguay-Uruguay, qui souhaite accueillir le Mondial, cent ans après la première Coupe du Monde en Uruguay.