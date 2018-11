« 1989, quand tout a commencé !! Quand je pense aux 20 dernières années de ma carrière professionnelle, regarder cette photo de ma première licence ne peut que me rendre fier de que ce j’ai accompli comme joueur, mais, plus important encore, comment cette aventure a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui », écrivait jeudi Didier Drogba. En effet, après 20 ans comme footballeur professionnel, l’Ivoirien s’est retiré après un dernier défi aux Phoenix Rising, en seconde division américaine. Interrogé au sujet de la retraite de son ancien partenaire (de 2004 à 2012), Frank Lampard a adressé un très beau message à l’ancienne machine à marquer des Blues. Des propos relayés par le Daily Mail.

« C’est l’un des meilleurs joueurs avec lequel j’ai joué. C’était aussi un monstre dans le vestiaire. Il a remporté à Chelsea d’innombrables titres, il a joué beaucoup de finales, de demi-finales... Il doit être tellement fier de sa carrière. En plus de cela, il est l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand homme avec qui j’ai évolué. C’est un ami, il est humble, dur. Je pourrais parler toute la journée de Didier Drogba », a ainsi déclaré l’ancienne star de Chelsea.