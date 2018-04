Éliminée mercredi en quart de finale de Ligue des Champions après une grosse performance sur la pelouse du Real Madrid, la Juventus Turin a vu un ancien joueur de la maison, Patrice Evra, aujourd’hui à West Ham, lui rendre hommage via un compte Twitter.

« Je suis vraiment fier d’avoir endossé ce maillot quand je vois comment vous avez joué hier ! Décrochez ce septième scudetto d’affilée », a-t-il posté, photo de lui sous le maillot bianconero à l’appui. La Vieille Dame appréciera sans doute !

Sono veramente orgoglioso di avere indossato questa maglia quando vedo come avete giocato ieri !!! Andate a prendere questo sestino scudetto adesso #FORZAJUVE

Wearing the shirt was an honour. I’m more proud when I saw your match last night now go win a 7th scudetto in row pic.twitter.com/yTSUPw4SHX

— Patrice Evra (@Evra) 12 avril 2018