Il se pourrait bien que le capitaine blaugrana suive les traces de Pep Guardiola ces prochaines semaines. Si un départ vers l’Angleterre semble à exclure, après 22 ans de bons et loyaux services au FC Barcelone, Andrés Iniesta pourrait décider de quitter le club qu’il a mené aux sommets. À l’instar du coach qui avait accompagné le Barça sur le toit de l’Europe en 2009 et 2011, le joueur qui approche les 34 ans se verrait bien tenter un nouveau défi à l’étranger. Et pourquoi pas dans l’Empire du Milieu. Logique pour celui qui règne en maître sur cette zone du terrain.

Au cœur de l’actualité mercato ces derniers jours, Andrés Iniesta a toujours la côte auprès de ceux qui ont eu la chance d’évoluer à ses côtés. Amené à évoquer le milieu espagnol en conférence de presse ce vendredi, l’actuel manager des Citizens Pep Guardiola a eu des mots tendres pour son ancien joueur. « Ce fut une joie pour moi d’être l’ami et le manager d’Iniesta. On ne peut pas imaginer l’héritage qu’il a laissé à Barcelone et au football international espagnol. C’est une icône, l’un des meilleurs joueurs. L’un de ces joueurs qui comprend si bien le jeu, c’est difficile de faire mieux que lui, » a déclaré un Pep Guardiola, visiblement toujours sous le charme de celui qu’il avait côtoyé à Barcelone de 2008 à 2012.