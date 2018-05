Hier soir, Andrés Iniesta a fait ses adieux au Clasico. S’il n’a pas forcément brillé sur le terrain, on a assisté à plusieurs belles scènes, comme cette énorme ovation peu avant l’heure de jeu, où l’hommage que lui a rendu Zinedine Zidane dans le tunnel des vestiaires. Sergio Ramos a également tenu à avoir des mots doux pour son coéquipier en sélection.

« Au delà de ce qui s’est passé sur le terrain, le Clasico d’hier sera retenu comme le dernier d’Andrés Iniesta, un vrai classique. Tu nous manqueras, l’ami », a écrit le défenseur andalou sur son compte Twitter, prenant la pose avec un maillot dédicacé par le numéro 8 barcelonais.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 7 mai 2018