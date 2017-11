Il pensait avoir fait le plus dur. Aux alentours de la demi-heure de jeu, Lionel Messi enchaînait une frappe qui, après une erreur de Neto, terminait sa course en franchissant la ligne. Seulement, alors que l’Argentin célébrait déjà, l’arbitre n’a tout simplement pas accordé le but. Jugez par vous-mêmes.

[ VIDEO] #LaLiga

L'énorme erreur d'arbitrage contre le Barça !

Messi marque, le ballon franchit la ligne, mais l'arbitre ne valide pas le but !https://t.co/d62lNOpvGh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 novembre 2017