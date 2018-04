Arrivé à Benevento en janvier dernier, l’ancien Bordelais Cheick Diabaté n’en finit plus de marquer avec les Sorciers. Face à la Juventus, l’attaquant malien a inscrit son quatrième but en cinq matches avec la formation de Roberto De Zerbi.

[VIDEO - BUT] Serie A Cheick Diabaté marque encore avec Benevento ! https://t.co/gcgAhGePWw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 7 avril 2018

Une réalisation qui en fait le meilleur buteur de l’histoire de Benevento en Serie A. Avec ce but, il s’illustre également au niveau du ratio, en étant l’un des attaquants les plus décisifs d’Europe avec un but tout les 47,8 minutes.