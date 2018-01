Alors que le FC Barcelone était mené par la Real Sociedad, Messi et Luis Suarez ont combiné et l’action s’est conclue par une superbe frappe de l’Uruguayen, avec un enroulé imparable pour le portier de la Real Sociedad. Déjà un des plus beaux buts de la saison de l’autre côté des Pyrénées.

[VIDEO] Barcelone Luis Suarez signe un but énorme !

Un lob splendide !!! https://t.co/xlqbvz63co — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 janvier 2018