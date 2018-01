Chaque année, la star mondiale Lionel Messi relève un défi pour la télévision japonaise afin de parfaire son image en Asie. Et en ce début d’année 2018, La Pulga n’a pas dérogé à la tradition.

Face à une cage, l’Argentin devait en 100 secondes faire passer le ballon dans 20 panneaux disposés à tous les niveaux du but. Et bien entendu Messi a relevé le défi sans aucun problème et avec une facilité déconcertante.