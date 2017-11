A 18 ans, difficile de vivre plus luxueusement. Kylian Mbappé s’est enfin trouvé son appartement à Paris, après avoir logé temporairement au Royal Monceau. Et quel appartement !

Selon les informations du Parisien, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est offert - en location - une magnifique demeure de... 600 m2. L’appartement de deux étages donne sur la vue sur la Tour Eiffel. Et pour tout couronner : on retrouve un jacuzzi et une gigantesque terrasse sur le toit.