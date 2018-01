Au coeur d’une vive polémique depuis hier soir avec son geste à l’encontre du défenseur de Nantes Diego Carlos, Tony Chapron s’est déjà excusé de son attitude et selon Pascal Garibian, le patron des arbitres, il devrait être sanctionné.

Ce lundi, Opta révèle une statistique impressionnante. Depuis ses débuts en Ligue 1 en 2004/2005, Tony Chapron a déjà donné 65 cartons rouges. Il est celui qui en donne le plus mais cette statistique est à nuancer puisque Tony Chapron est l’un des arbitres les plus anciens de Ligue 1 et a donc dirigé beaucoup de rencontres.