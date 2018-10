Remplaçant lors de la défaite de l’Espagne face à l’Angleterre (2-3), Paco Alcacer y est tout de même allé de son but, seulement une minute trente après son entrée en jeu, sur son premier ballon. Déjà double buteur contre le Pays de Galles jeudi dernier (victoire 4-1), l’attaquant du Borussia Dortmund a des statistiques folles en ce début de saison.

Comme le rapporte Marca, il en est déjà à 10 buts cette saison, en seulement six matchs (club et sélection confondus). Au total, l’ancien joueur du FC Barcelone a joué 277 minutes, dont 106 avec la Roja, et 171 avec le club de la Ruhr. Il a donc marqué un but toutes les 28 minutes environ. Encore plus fort, Alcacer n’a tiré... que 10 fois au but ! Soit 100% d’efficacité pour lui. Un début de saison canon pour lui.