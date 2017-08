Alors qu’il a assisté depuis le banc à la gifle reçue par Arsenal à Liverpool (4-0) ce week-end, Shkodran Mustafi, défenseur des Gunners, pourrait quitter Londres pour l’Inter Milan, un an après son arrivée. A en croire les sources d’ESPN, les Interistes souhaitent enrôler le défenseur international allemand sous forme de prêt avec option d’achat, quand Arsenal souhaite le vendre directement contre 40 millions d’euros.

Arsène Wenger, qui planifie de dégraisser sa défense, a déjà vendu Gabriel Paulista à Valence et souhaite en faire de même pour Mustafi (25 ans) à l’Inter, pour s’en remettre essentiellement à Per Mertesacker et à l’émergence de l’Anglais Rob Holding.