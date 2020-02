Lautaro Martínez (22 ans) est un joueur très convoité. Et pour cause. Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone depuis plusieurs mois, l’attaquant international argentin de l’Inter Milan continue de performer avec les Nerazzurri. En 29 matches toutes compétitions confondues, le natif de Bahía Blanca a trouvé le chemin des filets à 16 reprises (dont 11 en Serie A). Avec un Luis Suarez vieillissant et plus souvent sujet à des blessures ou encore un Ousmane Dembélé plus à l’infirmerie que sur le terrain, les Blaugranas continuent de s’intéresser à l’Albiceleste.

Mais Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter Milan, s’est exprimé au micro de Sky Sport sur la situation du numéro 10 du club lombard : « Lautaro Martínez au Barça ? Il est pleinement concentré sur l’Inter. C’est un jeune talent qui grandit d’un point de vue professionnel et l’Inter n’a rien à envier à Barcelone ou n’importe quel autre club. Nous pouvons vendre des joueurs, à condition qu’ils demandent eux-mêmes à partir ». Le protégé d’Antonio Conte, qui demeure sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’actuel 3e du championnat transalpin, pourrait toutefois agiter le marché des transferts l’été prochain.