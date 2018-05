Cinquième de Serie A à trois journées de la fin du championnat, l’Inter Milan est en ballottage défavorable dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Luciano Spalletti, technicien nerazzurro, pourrait ne pas résister en cas d’échec à l’issue de la saison. Certains noms commencent déjà à circuler pour sa succession.

Le Diario de Noticias explique ainsi que les Milanais apprécient le profil de Sergio Conceição, bien parti pour remporter le titre au Portugal avec le FC Porto (un titre qui serait synonyme de bonus à 1 M€ pour son staff et lui). Pour autant, le quotidien précise qu’attirer le coach portugais dans ses filets cet été ne sera pas chose aisée pour les Intéristes. Et pour cause, les Dragões ont inséré une clause libératoire fixée à 15 M€ dans son contrat. Pas sûr que les Italiens suivent dans ces conditions...