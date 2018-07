L’été est agité du côté de Nice, dans le sens des départs, comme celui des arrivées. Les dirigeants du Gym ont déjà annoncé qu’ils ne retiendront pas Arnaud Souquet, leur latéral droit, en cas de proposition intéressante. Et les Aiglons ont déjà une petite idée sur le nom de son remplaçant.

Selon L’Equipe, il s’agirait de Youcef Attal, jeune international algérien de 22 ans (4 sélections), actuellement à Courtrai (Belgique). Nice aurait fait une offre d’environ 3 millions d’euros pour le natif de Boghni, auteur de seulement 10 matchs de championnat cette saison à cause de blessures à répétition (1 passe décisive), mais qui affiche de belles qualités d’endurance et de vitesse, idéales pour jouer en contre-attaque.