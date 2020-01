L’OL vient d’annoncer le recrutement du milieu de terrain brésilien Camilo (20 ans). Il est la dernière recrue du mercato du club français, qui l’a annoncé dans son communiqué. Malgré des recherches de dernières minutes, Juninho et son équipe n’ont pas réussi à trouver un défenseur central. Ce sont donc les jeunes Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé qui dépanneront en cas de pépin.

« L’Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, avoir tenté dans les dernières heures du mercato le recrutement d’un défenseur central supplémentaire en prêt mais toutes les caractéristiques techniques prédéfinies par la cellule de recrutement n’étaient pas réunies. Rudi Garcia, Juninho et Florian Maurice ont décidé collectivement de faire confiance aux deux jeunes joueurs du centre de formation, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé. » Denayer, Marcelo et Andersen se partageront le temps jeu disponible.