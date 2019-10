Ce jeudi, Jean-Michel Aulas devrait rencontrer Laurent Blanc, candidat numéro un à la succession de Sylvinho,écarté depuis lundi. Le Brésilien pourrait toucher une indemnité de licenciement de 4 M€, son salaire étant estimé à 200 000€ par mois comme l’ont indiqué nos confrères du quotidien Le Progrès. Une information démentie par l’Olympique Lyonnais cependant.

« L’Olympique Lyonnais dément formellement l’information publiée ce matin dans la presse concernant le salaire mensuel versé à son entraîneur Sylvinho et donc par conséquent la potentielle indemnité de départ qui pourrait lui être versée. Cette estimation salariale est fantaisiste et nettement supérieure au salaire réel de l’entraîneur brésilien. Sylvinho est actuellement mis à pied à titre conservatoire depuis le 8 octobre dernier dans le cadre d’une procédure pouvant aboutir à la rupture de son contrat de travail. Pendant cette période, l’entrainement a été confié à Gérald Baticle, entraîneur diplômé, assisté dans cette mission par Claudio Caçapa, qui est lui en cours d’obtention de son diplôme. L’Olympique Lyonnais, entreprise cotée en bourse, s’insurge contre la diffusion récurrente d’informations erronées et non vérifiées dans les médias qui peuvent avoir des conséquences dommageables sur le cours de l’action et dont la responsabilité incombe à ces médias ».

L’OL dément formellement l’information publiée ce matin dans la presse concernant le salaire mensuel versé à son entraîneur Sylvinho et donc par conséquent la potentielle indemnité de départ qui pourrait lui être versée. Toutes les informationshttps://t.co/nnIBfaqrbA — Olympique Lyonnais (@OL) October 10, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10