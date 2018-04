L’Olympique Lyonnais prépare le mercato à venir. Les Gones ont envoyé un émissaire au Portugal pour superviser la rencontre entre Moreirense et Rio Ave (2-1, 31e journée de Liga NOS), annonce A Bola.

Mais le club rhodanien n’était pas le seul de Ligue 1 représenté. Le quotidien sportif lusitanien explique que Strasbourg, Montpellier et Caen avaient eux aussi envoyé des scouts pour l’occasion. Les cibles des uns et des autres n’ont pas filtré, mais Bilal Aouacheria côté Moreirense et Helder Guedes côté Rio Ave sont en forme ces derniers temps.