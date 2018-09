Vainqueur de l’Olympique de Marseille sur le score de 4-2 dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a remporté le premier Olympico de la saison. Mais tout n’a pas été rose, notamment en tribunes. Avant la rencontre, un tract anti-Marseillais des Bad Gones a fait polémique sur les réseaux sociaux. Juste après ce match, Jean-Michel Aulas a donc évoqué le sujet en zone mixte.

« Le tract des supporters est ridicule et odieux. Nous avons 1% des supporters qui se distinguent par des gestes ridicules. Nous allons peut être porter plainte. L’image du club est dégradé à cause de certains supporters. C’est inadmissible ! », a expliqué le président de l’OL comme rapporté sur le compte Twitter des Gones. Le club rhodanien a ensuite écrit un communiqué : « l’Olympique Lyonnais dénonce le tract odieux distribué ce soir par des supporters du virage nord qui est à l’opposé des valeurs du club et qui ne serait malheureusement pas condamnable juridiquement. Le club déplore une telle initiative qui n’est pas digne de supporters et préférerait retenir les encouragements incessants qui ont porté l’équipe et qui, eux, sont à la hauteur du club et de ses ambitions. »