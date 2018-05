La suprématie nationale de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais continue de perdurer. Grâce à son écrasante victoire sur l’OM (7-0), les Lyonnaises ont décroché leur douzième titre de champion de France d’affilée, à deux journées de la fin. Avec huit points d’avance sur le PSG, ces dernières ne peuvent mathématiquement plus être rattrapées.

Comme le rapporte Opta, l’OL est le club féminin le plus titré de l’histoire du football français depuis la création du tournoi en 1974. Les Gones devancent très largement le FC Juvisy et Saint-Maur qui compte six titres chacun.