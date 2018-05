Battu par le RB Salzbourg hier soir en demi-finale retour de la Ligue Europa (2-1), l’Olympique de Marseille est tout de même parvenu à se qualifier pour la finale de l’épreuve grâce au but inscrit par Rolando en toute fin de rencontre. Une victoire qui a déclenché une liesse collective dans la cité phocéenne, mais qui a également lancé les hostilités envers Jean-Michel Aulas et l’OL. La raison ? Dans un contexte de conflit ouvert entre l’OM et les Gones, nombreux ont été les fans phocéens à déclarer vouloir saccager le Groupama Stadium où se jouera la finale de la Ligue Europa. Et si Adil Rami a pris hier soir les devants pour résonner les supporters marseillais, l’OL a également appelé au calme en publiant un communiqué ce midi.

« L’Olympique Lyonnais se réjouit qu’un club français se soit qualifié pour disputer la finale de l’Europa League qui opposera donc l’Olympique de Marseille à l’Atlético Madrid le mercredi 16 mai au Groupama Stadium. Le club regrette certains excès verbaux qui pourraient laisser craindre des débordements lors de cette finale, mais il est certain que les dirigeants de l’Olympique de Marseille mettront dès aujourd’hui tout en œuvre pour que cette finale soit une grande fête du football au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais est fier que l’UEFA ait choisi le Groupama Stadium pour organiser un tel événement ce qui démontre une fois de plus la qualité des installations du Groupama Stadium qui permettront d’accueillir dans des conditions optimales les supporters de l’Olympique de Marseille et de l’Atlético de Madrid dans le cadre d’une finale qui doit faire honneur au football français. L’Olympique Lyonnais souhaite d’ores et déjà bonne chance aux deux équipes pour cette finale dont le vainqueur permettra la présence de 3, et peut-être 4 clubs français en phase finale de Champions League la saison prochaine, démontrant ainsi que la réforme des compétitions européennes peut être aussi favorable à la France ».