Ce soir, l’Olympique lyonnais reçoit l’AS Saint-Etienne au Groupama Stadium (match commenté en direct sur notre site). Un derby bouillant auquel les autorités n’ont malheureusement pas convié les supporters stéphanois. Et si les acteurs du match regrettent cette décision, le club rhodanien, via un communiqué, a quand même tenu à avertir les fans des verts qui chercheraient à s’approcher de l’enceinte des Gones.

« L’Olympique Lyonnais rappelle à l’ensemble des spectateurs en possession d’un billet pour la rencontre OL / ASSE de ce vendredi 23 novembre à 21h00, qu’un arrêté préfectoral et un arrêté ministériel ont été pris interdisant l’accès au Groupama STADIUM et aux communes voisines à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’AS Saint Etienne ou se comportant comme tel. En cas de non-respect de ces arrêtés dans le périmètre du stade, les services du sécurité du club remettront les personnes concernées aux forces de l’ordre et aux représentants du Parquet qui seront présents au Groupama STADIUM. En complément, pour des raisons de sécurité et en lien avec les arrêtés, plusieurs dizaines de billets ont été annulés par l’Olympique Lyonnais et les acheteurs avertis par mail afin qu’ils ne se présentent pas au stade pour le match de ce soir. »