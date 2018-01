L’OL reçoit Angers ce dimanche à 17h (match à suivre en live commenté sur notre site). Une rencontre où les Lyonnais partent favoris mais ils seront privés de quelques cadres.

Comme attendu, Mariano Diaz et Bertrand Traoré sont absents car blessés. Bruno Genesio se prive également de Clément Grenier et de Pape Cheikh Diop. Les jeunes Maolida et Gouiri sont eux convoqués.

Le groupe de l’OL :

Gorgelin, Lopes - Marcelo, Morel, Diakhaby, Marçal, Rafael, Tete, Mendy - Aouar, Ferri, Ndombele, Tousart - Maolida, Gouiri, Cornet, Depay, Fekir.