Les déclarations d’Eyraud dans un entretien accordé à l’Equipe et La Provence continuent de faire parler. Si Jean-Michel Aulas lui a répondu dans la foulée, l’Olympique Lyonnais a publié un communiqué dans lequel il se montre particulièrement virulent.

« L’Olympique Lyonnais n’est pas dupe du sens de cette démarche mettant donc en cause l’impartialité et l’honneur des femmes et des hommes qui composent la Commission de Discipline et, aujourd’hui, du corps arbitral, tant il est évident qu’elle tend à bafouer l’équité sportive en décimant l’effectif de l’Oympique Lyonnais et à le voir sanctionné d’un retrait de points. Chacun est en droit de ne pas partager le sens des décisions des Commissions indépendantes de la Ligue ou celles des arbitres, tout aussi indépendants, mais en aucun cas dans les termes employés par le Président de l’Olympique de Marseille. L’Olympique Lyonnais fait confiance à cette indépendance des Commissions et des arbitres pour assurer la régularité de la compétition et l’éthique sportive. Pour autant, il a demandé à ses conseils d’étudier les suites judiciaires qui pourraient être données à l’attitude et aux propos du Président de l’Olympique de Marseille et se réserve d’user, sereinement mais fermement, de toutes les voies de droit », peut-on notamment lire sur le site du club rhodanien.