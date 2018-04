Impliqués dans la bagarre survenue à la fin du choc entre Marseille et Lyon à l’Orange Vélodrome, Anthony Lopes et Marcelo Guedes ont été convoqués par la commission de discipline de la LFP. Et visiblement, Bruno Genesio ne se fait pas d’illusions.

« Surpris ? Non, on s’attendait à ce qu’il y ait des convocations. Craindre une suspension ? Oui, après il y a une commission qui est là pour faire son travail. Ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas quand on est entraîneur. Il n’y a pas que les Lyonnais qui ont des responsabilités sur ce qu’il s’est passé à Marseille », a-t-il déclaré en conférence de presse.