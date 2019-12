L’OL va animer le mercato cet hiver afin de redresser sa situation sportive. 12es de Ligue 1, les Gones ont besoin de renforcer un effectif, qui est en plus confronté à pas mal de blessures (Dubois, Reine-Adélaïde, Depay, etc). Ils ont notamment ciblé un milieu de terrain.

D’après RMC, le club français s’est renseigné sur Etienne Capoue (31 ans). Titulaire depuis 4 ans et demi à Watford, l’international (7 sélections, 1 but), qui est sous contrat jusqu’en 2022, ne devrait pas bouger cet hiver. Les Hornets bataillent pour conserver leur place en Premier League (19es après 19 journée) et ont adressé un refus catégorique à l’OL. Les dirigeants lyonnais poursuivent tout de même cette piste sans grand optimisme et ont déjà lancé d’autres réflexions.