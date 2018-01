« On regarde l’aspect psychologique, on veut garder la qualité, ne pas démotiver, mais avoir la certitude de se renforcer pour l’année prochaine et peut-être anticiper des départs cet été. » Sur SFR Sport ce mardi, Jean-Michel Aulas a prévenu qu’il allait sans doute attaquer cet hiver en prévision de cet été.

En d’autres termes, l’OL sera attentif cet hiver pour enrôler de jeunes joueurs, les envoyer en prêt jusqu’à la fin de la saison, pour ensuite les intégrer à l’équipe première. L’Equipe indique ce soir que les Gones se penchent sur Oumar Solet. Le défenseur de 17 ans évolue à Laval en National 1 (11 matches joués en championnat) et il intéresse d’autres écuries. Réponse dans les prochains jours.