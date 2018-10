Ces dernières années, la rivalité entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais devient de plus en plus exacerbée. Lors de la finale de Ligue Europa de la saison dernière, entre l’OM et l’Atlético de Madrid (le 16 mai, défaite 0-3), qui se déroulait au Parc OL, les supporters olympiens ont causé des dommages à l’intérieur et à l’extérieur du stade, récoltant une amende de 100 000 € de la part de l’UEFA.

Directeur de la sécurité de l’OM, Thierry Aldebert a précisé aussi, dans une interview à La Provence, que le club phocéen a dû payer « 60 000 € pour les lions stickés », que l’on retrouve aux abords du stade, et qui sont « des œuvres d’art que l’organisateur n’a pas protégées », selon lui. Les dirigeants marseillais ont également été condamnés à payer toutes les réparations à l’OL, d’un montant de 391 000 €.