L’affaire avec les Yankee est vraiment close. Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a dévoilé un communiqué concernant les abonnements pour la saison 2018-2019 à l’Orange Vélodrome. Et comme attendu, les Yankee ne sont pas conviés. « Le virage Sud sera réparti entre les South Winners et le Commando Ultra 84 et le virage Nord accueillera les Fanatics, les MTP, les Dodgers et le Club des Amis de l’OM. Chaque association voit son quota de droit à abonnement augmenter par la répartition des 5096 places préalablement attribuées à l’association Yankee Nord de Marseille », peut-on lire sur le site du club phocéen.

Mais le finaliste de la Ligue Europa a tout de même expliqué que ces derniers pouvaient s’abonner, avec une priorité de réabonnement, mais pas en tant que Yankee : « Les 2700 supporters qui étaient abonnés en 2017/18 dans cette zone sont naturellement les bienvenus à l’Orange Vélodrome la saison prochaine. Ils bénéficient comme tous les abonnés 2017/18 d’une priorité au réabonnement du 11 au 30 juin 2018. »