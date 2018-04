Après le carton 5-2 face au RB Leipzig en quart de finale retour, l’heure est à l’optimisme pour l’OM au moment de rencontrer le Red Bull Salzbourg en 1/2 finale de Ligue Europa. Et pour cette rencontre au sommet, le site de paris sportifs Winamax propose une offre à ne pas rater. Si vous déposez sur Winamax, votre premier pari sera remboursé s’il est perdant (à la hauteur de votre premier dépôt et dans la limite de 100 € !). Pour cela rien de plus simple, il suffit de vous inscrire ici.

Pourtant si tous les voyants sont au vert, il faudra se méfier du club autrichien, annoncé comme l’adversaire le plus faible du dernier carré. Bien placé pour obtenir un nouveau titre de champion national, ce dernier est redoutable hors de ses bases en compétition européenne cette saison. Hormis une défaite à Rome face à la Lazio (4-2), Salzbourg réussit toujours très bien à l’extérieur (3 victoires, 3 nuls et une défaite).

L’OM peut en témoigner puisque les Phocéens n’avaient pas réussi à faire mieux que 0-0 en phase de poules de la Ligue Europa. Le Borussia Dortmund avait mordu la poussière dans son antre du Signal Iduna Park (1-2), tandis que la Real Sociedad n’avait réussi à faire mieux que 2-2. C’est donc à un match très serré auquel nous devrons assister jeudi soir à l’Orange Vélodrome. Bien qu’en grande forme, l’OM pourrait bien être surpris par la solidité autrichienne et l’enjeu d’une place en finale pourrait bien faire trembler quelques jambes phocéennes.

Une victoire 1-0 de l’OM (cote à 7,5 soit un gain potentiel de 750 € pour une mise de 100 € )

Une courte victoire grâce à un but de l’inévitable Florian Thauvin (4 buts sur les 3 derniers matches de l’OM, dont un but au tour précédent à l’Orange Vélodrome face au RB Leipzig) pourrait bien permettre à Marseille d’aller défier le Salzbourg dans son stade de la Red Bull Arena avec un petit but d’avance.

Pariez 100€ sur une victoire 1-0 de l’OM sur le RB Salzbourg cotée à 7.5 et gagnez 750€ !

Rendez-vous ici pour parier sans risque et bénéficier d’un remboursement jusqu’à 100€ sur votre premier pari !