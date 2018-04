Après de longs mois de négociations, la question de la co-gestion du stade Vélodrome entre l’Olympique de Marseille et le gestionnaire, Arema va enfin connaître son dénouement. Mais comme le rapporte L’Equipe, l’issue du dossier reste incertain. « On approche du terme de ces discussions, c’est une question de jours, mais on ne connaît pas l’issue, je ne sais pas si ça va aboutir ou pas », a confié le président d’Arema, Bruno Botella à l’ AFP.

« On fait nos dernières propositions à l’OM cette semaine sur le principe d’une délégation de l’exploitation commerciale du stade. Tout le monde est d’accord sur le fait que ça simplifierait les choses si on pouvait travailler ensemble. » Le dernier mot appartient au président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, qui se plaint de ne bénéficier que du statut de locataire du Vélodrome, et de devoir payer pour partager la gestion du stade.