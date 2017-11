L’Olympique de Marseille est leader. Du championnat de France ? Non. Meilleure attaque ? Non. Meilleure défense ? Non plus. Les Marseillais sont premiers d’Europe… des buts encaissés dans les premiers instants des matches. Comme l’a révélé L’Equipe, l’OM a encaissé déjà 4 buts dans les 5 premières minutes depuis le début de saison.

En numéro 2, Angers avec 3 buts, à égalité avec La Corogne en Espagne et Lille. La France est donc largement représentée dans les entames ratées du football européen cette saison. Seul avantage pour les téléspectateurs, ces buts peuvent parfois être diffusés en clair, sur des chaînes censées diffuser les rencontres en « crypté ».