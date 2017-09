Avant-même la débâcle à Monaco (6-1), la direction de l’Olympique de Marseille avait prévu de rencontrer ses supporters, afin de plancher sur le début de saison moyen de l’équipe, le mercato, la billetterie où la sécurité. Cette réunion a été reportée à vendredi dernier (1er septembre), comme le rapporte La Provence.

Pendant plus de deux heures, les représentants des deux parties se sont expliqués de façon « constructive », selon un membre des supporters. « On aurait aimé que Rudi Garcia soit là pour lui demander des explications sur les compositions d’équipes. L’entrevu c’est, sinon, bien passé. Nous avons réglé certaines choses. Mais il faut attendre et voir ce qui se passera concrètement. »