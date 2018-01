Décidément, l’Olympique de Marseille apprécie Montpellier, et plus précisément sa défense, la meilleure en Ligue 1 depuis le début de l’exercice. Après Jérôme Roussillon et Ruben Aguilar, c’est désormais au tour de Nordi Mukiele de figurer sur les tablettes marseillaises.

Selon L’Équipe, le jeune défenseur polyvalent, capable d’évoluer à droite comme dans l’axe, plaît au staff olympien. Mais les Phocéens sont loin d’être les seuls, Benfica était notamment très intéressé il y a quelques jours. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien Lavallois a vu le MHSC s’opposer à son départ en janvier.