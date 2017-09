Cette histoire n’a échappé à personne : lors de la dernière rencontre entre le PSG et l’OL (2-0), Neymar et Cavani se sont quelque peu disputés pour tirer le penalty, au final manqué par l’Uruguayen.

Depuis cet évènement et les explications de texte entre les deux hommes, tout le monde évoque cette situation. C’est le moment choisi par l’OM pour venir troller sur Twitter son plus grand ennemi. « Clash à l’OM : tu prends le penalty. Non c’est toi. Non c’est toi. Non c’est toi », imaginant une discussion entre Florian Thauvin et Maxime Lopez, bras dessus bras dessous sur la photo.

Clash at OM...

- "You take the penalty"

- "No, you take it !"

- "No, you !"

- "No... you take it !" pic.twitter.com/ZZb9QH3Ajt

— Olympique Marseille (@OM_English) 21 septembre 2017